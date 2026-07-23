Наа Дону появится еще один региональный праздник

В Законодательном собрании Ростовской области на заседании комитета по социальной политике были рассмотрены инициативы, затрагивающие как учреждение нового профессионального праздника, так и улучшение доступности туристических объектов для лиц с инвалидностью.
Одним из ключевых вопросов стало предложение об учреждении Дня работников органов и организаций опеки и попечительства. Данная инициатива, разработанная совместно с комитетом по образованию, призвана отметить труд специалистов, занимающихся вопросами защиты детства. Появление законопроекта связано с регулярным взаимодействием депутатов с учреждениями для детей-сирот, где неоднократно поднимался вопрос об отсутствии профессионального праздника. История вопроса уходит в 1891 год, когда в России был принят закон, устанавливающий единые правила опеки и усыновления. Подчеркивается, что сфера опеки является приоритетной для государства и общества. В Ростовской области в этой сфере трудятся более 200 специалистов в органах опеки и более 1300 человек в организациях для детей-сирот, благодаря которым ежегодно более тысячи детей обретают семьи.
Вторым важным решением стало приведение областного законодательства в соответствие с федеральными нормами, направленными на обеспечение доступности туристических объектов для людей с инвалидностью. Владельцам санаториев, баз отдыха и придорожных туристических объектов предписано создавать условия для комфортного пребывания маломобильных лиц, включая возможность самостоятельного передвижения и сопровождение для инвалидов по зрению, а также допуск собак-проводников. Контроль за соблюдением этих требований будет осуществляться надзорными органами. Кроме того, законопроектом предусмотрено выделение не менее 10% парковочных мест на туристических объектах для автомобилей инвалидов или перевозящих их. Реализация данных мер будет проходить в рамках государственных и региональных программ.
Ключевые инициативы получили единогласную поддержку депутатов, и законопроекты рекомендованы к рассмотрению на ближайшем заседании Законодательного собрания.