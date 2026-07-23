Наа Дону появится еще один региональный праздник

Одним из ключевых вопросов стало предложение об учреждении Дня работников органов и организаций опеки и попечительства. Данная инициатива, разработанная совместно с комитетом по образованию, призвана отметить труд специалистов, занимающихся вопросами защиты детства. Появление законопроекта связано с регулярным взаимодействием депутатов с учреждениями для детей-сирот, где неоднократно поднимался вопрос об отсутствии профессионального праздника. История вопроса уходит в 1891 год, когда в России был принят закон, устанавливающий единые правила опеки и усыновления. Подчеркивается, что сфера опеки является приоритетной для государства и общества. В Ростовской области в этой сфере трудятся более 200 специалистов в органах опеки и более 1300 человек в организациях для детей-сирот, благодаря которым ежегодно более тысячи детей обретают семьи.