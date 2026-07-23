Нижегородцы могут получить налоговый вычет за занятия спортом в 269 организациях региона

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начала действовать государственная программа «Спорт России», которая направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. Задачи программы: расширение спортивной инфраструктуры, проведение спортивно-массовые мероприятий, привлечение жителей к участию в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Также в стране развивается детский спорт, создаются новые возможности для ветеранов СВО, их ресоциализации с помощью занятий спортом.