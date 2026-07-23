Нижегородцы могут получить налоговый вычет за занятия спортом в 269 организациях региона

В рамках госпрограммы «Спорт России» жители Нижегородской области могут вернуть 13% от расходов на платные спортивные занятия. С подробной инструкцией по оформлению налогового вычета за спорт можно ознакомиться в чат-боте министерства спорта региона в MAX: max.ru/id524612324968_bot.
Воспользоваться возможностью могут все, кто посещает платные спортивные секции в государственных, муниципальных и частных организациях, если они включены в специальный перечень. В настоящее время в этот перечень входят 269 организаций сферы физической культуры и спорта, работающих на территории Нижегородской области, среди которых 196 физкультурно-спортивных организаций и 73 индивидуальных предпринимателя.
Также налоговый вычет можно получить за выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и получение знака отличия. Вся необходимая информация также доступна в чат-боте.
Чтобы узнать порядок оформления вычета, перейдите в чат-бот и выберите пункт меню «Налоговый вычет — вернуть 13%».
Кроме того, чат-бот министерства спорта Нижегородской области упрощает процесс получения актуальной информации о спортивных званиях, разрядах, судейских категориях, ведомственных наградах. Он также поможет гражданам в получении некоторых государственных услуг в сфере спорта и перенаправит на портал «Госуслуги» для подачи документов в электронном виде. Здесь же пользователи могут смотреть афишу предстоящих спортивных и физкультурно-массовых событий региона.
Категории меню чат-бота были разработаны на основе часто задаваемых вопросов граждан в адрес Минспорта. Функционал чат-бота постоянно расширяется. Направить свои предложения по совершенствованию чат-бота можно по электронной почте: official@sport.kreml.nnov.ru, указав тему: «Чат-бот Минспорт52».
Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начала действовать государственная программа «Спорт России», которая направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. Задачи программы: расширение спортивной инфраструктуры, проведение спортивно-массовые мероприятий, привлечение жителей к участию в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Также в стране развивается детский спорт, создаются новые возможности для ветеранов СВО, их ресоциализации с помощью занятий спортом.