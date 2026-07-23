Народные приметы на 24 июля: сегодня нельзя заниматься домашним трудом

По народному календарю сегодня Ольга Страдница, Ольга Сеногнойка. С этого дня начиналась жатва. По поверьям, если в этот день трудиться с усердием, год будет урожайным, а в доме достаток.
День подходит для планирования бюджета, сегодня надо быть особенно бережливыми.
Сегодня не стоит заниматься домашним трудом. По поверьям, такие хлопоты могут потревожить домового, что может привести к беспорядку в доме и ссорам в семье.
Сегодня не стоит говорить о свадьбах и венчаниях, чтобы не расстроить предстоящий союз.
Нельзя ходить в баню вечером или выносить что-либо из дома.
Народные приметы на 24 июля:
— листья начали опадать с деревьев — к ранней осени и снежной зиме;
— выпала обильная роса — к неурожаю томатов;
— день жаркий — к урожаю зерновых культур;
— много комаров — к обилию ягод.
Источник: iz.ru.