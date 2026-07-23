В Волгоградской области пресекли перевозку хрюшек- «нелегалов»

В 2026 году на территории Волгоградской области было проведено более 30 рейдов с участием сотрудников УГИБДД с целью проверки наличия необходимых документов при транспортировке сельскохозяйственных животных, в том числе за границы региона. Как сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора, в этом году для усиления контроля было увеличено количество мобильных стационарных постов, а также частота рейдовых мероприятий. Проверки, в частности, проводились в Дзержинском районе Волгограда, а также в Котельниковском, Жирновском, Новониколаевском, Николаевском, Калачевском, Светлоярском и Быковском районах.
В рамках совместных мероприятий досмотрено 115 единиц автомобильного транспорта. В итоге пресечено незаконное перемещение 240 голов сельскохозяйственных животных.
Так, в июле в Городищенском районе задержано транспортное средство, следовавшее в Волгоград, на котором перевозились четыре свиньи без оформления ветеринарных сопроводительных документов. В Новониколаевском районе в грузовике, следовавшем до Урюпинского района, находились хрюшки, на которых водитель не смог предоставить документацию.
По всем фактам нарушений владельцам выданы требования о постановке животных на карантин и о проведении обязательных противоэпизоотических мероприятий. Соответствующая информация направлена в комитет ветеринарии области.
Фото сгенерировано ИИ.