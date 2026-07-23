В АТОР назвали причины снижения турпотока в Калининград

Турпоток в Калининград сократился из-за аномальной жары и сложной логистики. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов.
«Частично повлияла погода, но больше макроэкономические и геополитические условия. Стало чуть сложнее туда добраться», — сказал он.
Курносов напомнил, что и с бензином проблемы были, и задержки рейсов.
По его словам, сейчас загрузку отелей в Калининграде нельзя назвать критичной. Она составляет 50−70%. При этом отели могут регулировать прибыль ценой.
«Я уверен, что этот период отели переживут, учитывая, что турпоток можно будет и нарастить, если все будет складываться благополучно», — заключил вице-президент АТОР в беседе с НСН.
По данным туристского информационного центра (ТИЦ) Калининградской области, в первом полугодии в регионе спад туристического потока достиг 11%, но прогнозируется его восстановление к осени.