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В Петербурге реконструируют канализационные коллекторы

Работы проведут в Красногвардейском, Кировском и Приморском районах.

Источник: Национальные проекты России

Канализационные коллекторы реконструируют в Красногвардейском, Кировском и Приморском районах Санкт-Петербурга, сообщили в городском комитете по градостроительству и архитектуре. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Так, в Красногвардейском районе будет реконструирован коллектор в районе реки Яблоновки. Его длина — 500 метров. В Кировском районе запланированы работы на двух участках коллектора 1973 года постройки общей протяженностью около 2,3 километра. Подчеркивается, что реконструкция не повлияет на движение по Кронштадтской улице. А в Приморском районе обновят коллектор на Беговой улице. Его длина — 350 метров.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.