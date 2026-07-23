В Петербурге реконструируют канализационные коллекторы

Канализационные коллекторы реконструируют в Красногвардейском, Кировском и Приморском районах Санкт-Петербурга, сообщили в городском комитете по градостроительству и архитектуре. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Так, в Красногвардейском районе будет реконструирован коллектор в районе реки Яблоновки. Его длина — 500 метров. В Кировском районе запланированы работы на двух участках коллектора 1973 года постройки общей протяженностью около 2,3 километра. Подчеркивается, что реконструкция не повлияет на движение по Кронштадтской улице. А в Приморском районе обновят коллектор на Беговой улице. Его длина — 350 метров.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.