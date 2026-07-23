В Петербурге реконструируют канализационные коллекторы

Так, в Красногвардейском районе будет реконструирован коллектор в районе реки Яблоновки. Его длина — 500 метров. В Кировском районе запланированы работы на двух участках коллектора 1973 года постройки общей протяженностью около 2,3 километра. Подчеркивается, что реконструкция не повлияет на движение по Кронштадтской улице. А в Приморском районе обновят коллектор на Беговой улице. Его длина — 350 метров.