Юрий Шалабаев и Ирина Гнеушева провели рабочую встречу на Новогорьковской ТЭЦ.

Глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и директор Нижегородского филиала «Т Плюс» Ирина Гнеушева обсудили ход подготовки Новогорьковской ТЭЦ к отопительному периоду в ходе рабочего визита на станцию, сообщает пресс-служба компании.
Энергетики уже завершили ремонт двух энергетических котлов и паровой турбины № 6, сейчас плановые работы проходят на котлоагрегате № 8. В числе крупных проектов года — инспекции обеих газовых турбин, капитальный ремонт оборудования дожимной компрессорной станции, которая обеспечивает подачу топлива в газотурбинные установки.
«Комплексная подготовка к предстоящей зиме — главное условие стабильной работы станции и надёжного теплоснабжения жителей. Все запланированные работы идут штатно, без отклонений от графика», — сообщила Ирина Гнеушева. «Предприятие активно вкладывается в модернизацию своего производства. Только за три предшествующих года в развитие ТЭЦ вложено более 2 млрд рублей. Ещё порядка 300 млн рублей направлено непосредственно на подготовку к отопительному периоду 2026−2027 годов. Это достаточная цифра, чтобы чувствовать себя уверенно в новом осенне-зимнем сезоне», — отметил Юрий Шалабаев.
Новогорьковская ТЭЦ обеспечивает теплом и горячей водой жителей Кстова. Станция была введена в эксплуатацию в декабре 1956 года, в этом году ей исполнится 70 лет.