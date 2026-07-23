Юрий Шалабаев и Ирина Гнеушева провели рабочую встречу на Новогорьковской ТЭЦ.

«Комплексная подготовка к предстоящей зиме — главное условие стабильной работы станции и надёжного теплоснабжения жителей. Все запланированные работы идут штатно, без отклонений от графика», — сообщила Ирина Гнеушева. «Предприятие активно вкладывается в модернизацию своего производства. Только за три предшествующих года в развитие ТЭЦ вложено более 2 млрд рублей. Ещё порядка 300 млн рублей направлено непосредственно на подготовку к отопительному периоду 2026−2027 годов. Это достаточная цифра, чтобы чувствовать себя уверенно в новом осенне-зимнем сезоне», — отметил Юрий Шалабаев.