Каждый восьмой россиянин хочет переехать в Калининград после завершения карьеры — исследование

Первое место рейтинга занял Сочи с 15% голосов, третье — Анапа с 10%. Санкт-Петербург и Краснодар набрали по 9%. За год доля россиян, задумывающихся о поиске нового дома после завершения карьеры, выросла с 40 до 53%. Остаться в своём городе планируют 28% респондентов, ещё 19% пока не рассматривают смену места жительства.