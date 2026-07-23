Каждый восьмой россиянин хочет переехать в Калининград после завершения карьеры — исследование

О переезде в Калининград после выхода на пенсию мечтают 12% россиян, планирующих сменить место жительства. Об этом говорится в исследовании СберНПФ и сервиса «Ремонт со СберУслугами», опубликованном в четверг, 23 июля.
Первое место рейтинга занял Сочи с 15% голосов, третье — Анапа с 10%. Санкт-Петербург и Краснодар набрали по 9%. За год доля россиян, задумывающихся о поиске нового дома после завершения карьеры, выросла с 40 до 53%. Остаться в своём городе планируют 28% респондентов, ещё 19% пока не рассматривают смену места жительства.
При выборе нового города 52% участников исследования ориентировались на климат, 48% — на размеренный ритм жизни, 45% — на благоустройство. Близость моря важна для 42% опрошенных, возможности для отдыха и досуга — для 35%.
Больше половины респондентов собираются оплатить переезд за счёт личных накоплений, ещё 52% рассчитывают продать недвижимость в родном городе. Использовать пенсию планируют 18%, доход от инвестиций — 7%, прибыль от бизнеса — 6%.
Половина опрошенных предпочла бы жить в частном доме, 39% выбрали квартиру, а 7% — таунхаус. Среди главных требований к недвижимости россияне назвали современную кухню, балкон или террасу и близость к медучреждениям.
Опрос проводили в июне 2026 года. В нём участвовали 3 тысячи экономически активных россиян старше 18 лет.
Каждый пятый житель Калининградской области задумывается о переезде в ближайшее время.