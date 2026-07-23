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В петербургском саду Пикуля смонтируют современное освещение

На участке между Измайловским проспектом и 7-й Красноармейской улицей установят 15 фонарей.

Источник: Национальные проекты России

Работы по модернизации системы освещения проводят в саду имени Валентина Пикуля в Санкт-Петербурге, сообщили в администрации Адмиралтейского района. Общественные пространства в России благоустраивают в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Так, на участке между Измайловским проспектом и 7-й Красноармейской улицей установят 15 современных фонарей. Сейчас специалисты монтируют опоры и светильники, укладывают кабельные сети и восстанавливают благоустройство. Работы будут завершены в декабре 2026 года.

Напомним, что данная зеленая зона была благоустроена в 2019 году. Тогда там обновили игровую площадку, дорожки и газоны, установили садовые диваны.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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