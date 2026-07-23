В петербургском саду Пикуля смонтируют современное освещение

Работы по модернизации системы освещения проводят в саду имени Валентина Пикуля в Санкт-Петербурге, сообщили в администрации Адмиралтейского района. Общественные пространства в России благоустраивают в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Так, на участке между Измайловским проспектом и 7-й Красноармейской улицей установят 15 современных фонарей. Сейчас специалисты монтируют опоры и светильники, укладывают кабельные сети и восстанавливают благоустройство. Работы будут завершены в декабре 2026 года.
Напомним, что данная зеленая зона была благоустроена в 2019 году. Тогда там обновили игровую площадку, дорожки и газоны, установили садовые диваны.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.