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В Калининграде почти на месяц перекроют улицу Аральскую

Ограничения будут действовать со 2 по 25 августа.

В Калининграде почти на месяц перекроют улицу Аральскую. Ограничения будут действовать со 2 по 25 августа. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе городской администрации.

Движение перекроют от Карташева до Лужской. Ограничения введут для прокладки инженерных коммуникаций на участке.

«Ответственность за расстановку знаков и ограждений, перекрытие проезжей части, безопасность пешеходов и транспорта на время работ возложена на ООО “Фан Сити”», — отметили в администрации.

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