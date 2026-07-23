В Калининграде почти на месяц перекроют улицу Аральскую. Ограничения будут действовать со 2 по 25 августа. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе городской администрации.
Движение перекроют от Карташева до Лужской. Ограничения введут для прокладки инженерных коммуникаций на участке.
«Ответственность за расстановку знаков и ограждений, перекрытие проезжей части, безопасность пешеходов и транспорта на время работ возложена на ООО “Фан Сити”», — отметили в администрации.
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