Зоопарк: белый какаду Сахарок впервые отметил день рождения в новом авиарии

«Вообще-то именинник Сахарок по характеру совсем не сахар: бойкий, шумный, активный, чуть что не так, пускает в ход когти и клюв. Поэтому коллеги с ним всегда начеку. Именно Сахарку чаще других попугаев меняют в вольере деревянные декорации, потому что новые домики и присады Сахарок и его клюв стремительно трансформируют в груду щепок», — говорится в сообщении.