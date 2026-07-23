«КАМАЗ» — «Ротор»: прагматизм хозяев против результативности гостей

Для «Ротора» будет важным реализовывать созданные моменты и не терять концентрацию при быстрых ответах соперника. Если волгоградцы будут давить по флангам и искать зоны в штрафной, у них есть все шансы забить свои голы. Но нельзя расслабляться, «КАМАЗ» умеет наказывать за небрежность.