В «Синаре» дали прогноз по курсу рубля

Диапазон 75−80 ₽ за доллар является новым стабильным уровнем. При ценах на нефть Brent выше $100 за баррель, а Urals около $75 у Минфина будет больше шансов продолжать покупку валюты, хотя ранее ожидался переход к продажам. На этом фоне во втором полугодии специалисты «Синары» ожидают доллар в районе 80−83 ₽, сильного ослабления до конца года не прогнозируется.