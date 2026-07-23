В «Синаре» дали прогноз по курсу рубля

Исторически август считается страшным месяцем для курса рубля и российской экономики в целом. Например, в августе 1998 года доллар взлетел к рублю на 50%, а в 2015-м — на 10,5%, следует из расчетов «РБК Инвестиций».
В 2026 году курс российской валюты, напротив, приятно удивит, убежден старший экономист инвестиционного банка «Синара» Сергей Коныгин. В августе рубль будет укрепляться благодаря высоким ценам на нефть, отметил он.
Диапазон 75−80 ₽ за доллар является новым стабильным уровнем. При ценах на нефть Brent выше $100 за баррель, а Urals около $75 у Минфина будет больше шансов продолжать покупку валюты, хотя ранее ожидался переход к продажам. На этом фоне во втором полугодии специалисты «Синары» ожидают доллар в районе 80−83 ₽, сильного ослабления до конца года не прогнозируется.