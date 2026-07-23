В Томске наградили участников чемпионата по компьютерному многоборью

Команде, представлявшей Томскую область на XVI Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров, вручили награды в Томске, сообщили в департаменте информационной политики администрации региона. Соревнование прошло по нацпроекту «Семья».
В состав областной команды вошли победители регионального этапа: Анатолий Бардин из Асина, Нина Тарасова из села Подгорного и ветеран боевых действий Анатолий Зорин из Томска. Среди сборных регионов Сибирского федерального округа команда Томской области заняла второе место.
Отметим, что состязания проходили в номинациях «Весь мир в кармане» (работа со смартфоном), «Цифровая безопасность» и «Россия — наш общий дом». В этом году зрители во время трансляции могли выполнять задания в формате «Виртуальный чемпион».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.