Стартовала аккредитация представителей СМИ на выборы в Госдуму

С 18 по 20 сентября состоятся выборы в Государственную Думу РФ. Представители СМИ смогут присутствовать в помещениях для голосования после прохождения аккредитации. Об этом сообщили в Нижегородском Избиркоме.
Документы на аккредитацию от представителей СМИ принимают с 20 июля до 10 сентября. Журналисты смогут наблюдать за ходом голосования и подсчетом голосов избирателей, а также посещать заседания избирательных комиссий при установлении итогов голосования и определении результатов выборов.
Подать необходимые документы можно в бумажном виде в организационно-кадровом отделе Нижегородского кремля либо в электронном виде по адресу: akkr.smi.nnov@yandex.ru. Заявки принимаются только от главных редакторов СМИ по установленной форме.
Ранее на сайте pravda-nn.ru объяснили, с чем российские партии идут на выборы в Государственную Думу в этом году.