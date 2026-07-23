В петербургском парке Авиаторов высадили кухонный огород

Кухонный огород высадили в парке Авиаторов в Санкт-Петербурге по нацпроекту «Экологическое благополучие», сообщили в комитете по благоустройству Северной столицы.
В данном декоративном пространстве полезные растения стали частью ландшафтной композиции. Там соседствуют земляника, огурцы, кабачки, томаты, базилик, фасоль, бархатцы, укроп, настурция, кейл, свекла и лук. Растения высажены по принципу взаимной поддержки. Так, базилик отпугивает насекомых от томатов, фасоль насыщает почву азотом, укроп привлекает божьих коровок, а настурция помогает бороться с белокрылкой.
Традицию, заложенную еще в XVIII веке на царских огородах, продолжили специалисты садово-паркового предприятия «Южное». Несмотря на то, что июнь был прохладным, растения активно развиваются. Баклажаны, например, готовятся к цветению, а горький перец уже дал первые плоды.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.