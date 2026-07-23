Евгения Медведева рассказала о жестких методах работы Этери Тутберидзе

— Меня спрашивали: «Женя, почему ты разревелась? Это слезы счастья?». Нет, это было какое-то такое опустошение, радости было ноль. Ведь я уже тогда понимала, что, несмотря на то, что откатала чисто, скорее всего, я буду второй. Спортсмены всегда чувствуют, когда проиграли, — сказала Медведева в эфире шоу «БеС Комментариев».