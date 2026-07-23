Какой сегодня праздник: День флориста

День флориста в России отмечают ежегодно 24 июля. Традиция сложилась благодаря важному событию: 24 июля 2009 года Минздравсоцразвития РФ утвердило квалификационные требования к профессии «флорист». Эту дату и стали считать профессиональным днём флористов — так отметили государственное признание профессии. День флориста — это праздник тех, кто превращает цветы в искусство. Флористы не просто собирают букеты: они создают композиции, оформляют пространства, работают с сезонными и экзотическими растениями, учитывают символику и сочетания цветов. По сути, это одновременно ремесло и творчество.
24 июля 1938 года началось массовое производство растворимого кофе — с конвейера сошли первые банки Nescafé. Этот продукт появился благодаря сотрудничеству компании Nestlé и бразильских производителей кофе: нужно было найти способ сохранить огромные излишки кофейных зёрен. Над технологией несколько лет работал специалист Nestlé Макс Моргенталер. При этом сама идея растворимого кофе возникла раньше. Еще в 1901 году японский химик Сатори Като разработал одну из первых технологий получения кофейного порошка. А в 1906 году английский химик Дж. К. Вашингтон, живший в Гватемале, заметил на стенках турки порошкообразный налёт, провёл эксперименты и позже выпустил продукт под названием Red E Coffee.
День горячего песка отмечают ежегодно 24 июля. Это повод порадоваться пляжному отдыху и вспомнить, что горячий песок — не просто часть пляжного пейзажа, а ещё и средство с давней лечебной историей. Главная «тема» дня — псаммотерапия (от греч. Psammos — «песок» и therapeia — «лечение»), то есть лечение нагретым песком. У метода глубокие корни: о пользе разогретого песка упоминали ещё античные врачи, а в Древнем Египте его применяли для лечения разных недугов. В XIX-начале XX века песочные ванны стали популярны на курортах Крыма, Анапы и в Европе. В Японии, например, есть своя традиция — песочные ванны сунамуси: местный песок прогревают термальными водами, и это стало частью оздоровительной культуры.