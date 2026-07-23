Какой сегодня праздник: День флориста

День горячего песка отмечают ежегодно 24 июля. Это повод порадоваться пляжному отдыху и вспомнить, что горячий песок — не просто часть пляжного пейзажа, а ещё и средство с давней лечебной историей. Главная «тема» дня — псаммотерапия (от греч. Psammos — «песок» и therapeia — «лечение»), то есть лечение нагретым песком. У метода глубокие корни: о пользе разогретого песка упоминали ещё античные врачи, а в Древнем Египте его применяли для лечения разных недугов. В XIX-начале XX века песочные ванны стали популярны на курортах Крыма, Анапы и в Европе. В Японии, например, есть своя традиция — песочные ванны сунамуси: местный песок прогревают термальными водами, и это стало частью оздоровительной культуры.