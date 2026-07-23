Госэкспертиза забраковала проект трех поликлиник в «Новом Ростове»

Среди подрядчиков — тамбовский «Еарх», которым в равных долях владеют Евгения и Алексей Пучины вместе с Андреем Лятавским, исполняющим также обязанности директора. Годовая выручка бюро за 2025 год составила 10,4 млн руб. при убытке в 1,3 млн руб.. Другая тамбовская компания — «Спектрпроект» — принадлежит Илье Гаврилову и одновременно находится под его руководством: выручка за тот же период — 10,3 млн руб., прибыль — 508 тыс. руб. Казанское «Современное проектирование» входит в структуру собственности Ильдара Шарифуллина, а оперативное управление сосредоточено в руках Юрия Волкова; финансовые показатели компании заметно весомее: выручка — 118,3 млн руб., чистая прибыль — 12,7 млн руб. Столичная «Основа» возглавляется Евгением Калиниченко, который до мая 2026 года являлся совладельцем фирмы наряду с Игорем Мацееноком. В настоящее время доля господина Калиниченко перешла к некоему обществу с ограниченной ответственностью, наименование которого в ЕГРЮЛ не раскрывается.