Юргинские школьники побывали на производстве газированных напитков

Воспитанники социального центра Юрги в Кузбассе посетили завод «Аква-Вита», где производят газированные напитки. Экскурсию организовали в соответствии с целями и задачами национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации города.
Главный технолог провел ребят по цехам, показав каждый этап создания популярных напитков. Школьники узнали о тонкостях профессий в этой сфере и о том, какие учебные заведения готовят таких специалистов. Завершилась экскурсия дегустацией продукции прямо с конвейера. Каждый ребенок получил в подарок лимонад.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.