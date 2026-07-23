Дочь Баталова возмутилась иском Дрожжиной на ₽13,5 млн

Дочь народного артиста СССР Алексея Баталова Мария возмутилась иском актрисы и бывшего доверенного лица семьи Натальи Дрожжиной примерно на 13 млн руб. Такая информация прозвучала в выпуске программы «Пусть говорят» на сайте «Первого канала», в которой зачитали письмо Баталовой.
Спор касается недвижимости на Кутузовском проспекте. Сторона Натальи Дрожжиной утверждает, что купила недвижимость за собственные деньги, но оформила ее на дочь артиста. Сторона Баталовой заявляет, что средства на покупку сняли со счетов Марии и ее матери Гитаны Леонтенко. На странице отдельного фрагмента программы сумма требований указана как 13,5 млн руб.
«Я должна 13 миллионов. Судари и сударыни, но они сняли с наших счетов гораздо больше! Они мстят нам? Но за что? За то, что мы с матушкой вовремя опомнились? За то, что доказали поддельную подпись? За то, что не пали в ножки, когда она трясла перед полуслепыми овечками своим подложным завещанием?» — написала Баталова в письме, зачитанном в эфире программы.
Народный артист СССР, актер и режиссер Алексей Баталов умер на 89-м году жизни 15 июня 2017 года. Брат актера писатель Михаил Ардов сообщил, что наследство получит Гитана Леонтенко, с который Баталов прожил 60 лет.
В 2020 году Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве с имуществом семьи Баталова. По версии следствия, вдова и дочь артиста лишились нескольких объектов недвижимости и крупной суммы денег.
Как установили следователи, Дрожжина и Цивин вошли в доверие к потерпевшим и несколько лет, создавая «образ» добропорядочности и наличия искреннего намерения заботы«, помогали им. Однако затем осужденные “обманным путем подписали доверенности на распоряжение всеми денежными средствами” на счетах семьи Баталова и в 2019—2020 годах сняли с них почти все средства — более 20 млн руб.
Кроме того, Дрожжина и Цивин подписали с потерпевшими договоры пожизненного содержания с иждивением. Так актриса и ее муж получили право собственности на недвижимость Леонтенко и Баталовой.
В 2021 году семья актера подала к Дрожжиной иск из-за фонда «Благор», который носил имя Алексея Баталова. Они потребовали исключить его имя из названия фонда, а также взыскать с актрисы так называемое неосновательное обогащение, которое на тот момент оценивалось в сумму более 14 млн руб. Ранее «Вести» сообщали, что спонсоры и друзья семьи получили письма, в которых вдова и дочь актера просили денег на проведение благотворительного фестиваля. Однако в семье заявили, что не имеют отношения к этим письмам, а подписи в них поддельные.
В мае 2023 года суд приговорил Дрожжину к четырем годам условно. Ее муж Михаил Цивин и нотариус Дмитрий Бублий получили по пять лет колонии. Следствие утверждало, что фигуранты похитили со счетов семьи более 20 млн руб. и получили права на недвижимость.
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