Дочь Баталова возмутилась иском Дрожжиной на ₽13,5 млн

В 2021 году семья актера подала к Дрожжиной иск из-за фонда «Благор», который носил имя Алексея Баталова. Они потребовали исключить его имя из названия фонда, а также взыскать с актрисы так называемое неосновательное обогащение, которое на тот момент оценивалось в сумму более 14 млн руб. Ранее «Вести» сообщали, что спонсоры и друзья семьи получили письма, в которых вдова и дочь актера просили денег на проведение благотворительного фестиваля. Однако в семье заявили, что не имеют отношения к этим письмам, а подписи в них поддельные.