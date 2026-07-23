Климатолог Тащетто: Эль-Ниньо рискует стать экстремальным явлением

Текущее климатическое явление Эль-Ниньо рискует стать экстремальным — на это указывает большой запас тепла в подповерхностном слое океана. В частности, в восточной части Тихого океана подповерхностные воды прогрелись на пять градусов выше нормы. Об этом в четверг, 23 июля, рассказала австралийский климатолог и сотрудник Центра передового опыта ARC «Погода XXI века» Андреа Тащетто.
— Прогноз Бюро метеорологии Австралии указывает, что потепление в центральной части Тихого океана по относительному индексу Niño 3.4 превысит три градуса. Такие показатели соответствуют критериям экстремального Эль-Ниньо, — уточнила специалист.
По словам Тащетто, процесс потепления поддерживают и сдвиги в атмосфере. Она объяснила, что ветры над Тихим океаном меняются так, что они способствуют дальнейшему прогреву воды. Одновременно с этим над Индонезией сокращается облачность, а отрицательный индекс Южного колебания указывает на ослабление привычной атмосферной циркуляции в регионе, передает РИА Новости.
1 июля ученые сообщили, что в июне средняя температура поверхности Мирового океана достигла рекордных 20,98 градуса. Это значение превысило предыдущий июньский максимум, установленный в 2024 году.