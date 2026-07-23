Климатолог Тащетто: Эль-Ниньо рискует стать экстремальным явлением

По словам Тащетто, процесс потепления поддерживают и сдвиги в атмосфере. Она объяснила, что ветры над Тихим океаном меняются так, что они способствуют дальнейшему прогреву воды. Одновременно с этим над Индонезией сокращается облачность, а отрицательный индекс Южного колебания указывает на ослабление привычной атмосферной циркуляции в регионе, передает РИА Новости.