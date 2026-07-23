Обладатель «Золотого мяча» Лука Модрич продлил контракт с «Миланом»

Ранее Лука Модрич выступал за хорватские «Динамо» из Загреба и «Интер» из Запрешича, боснийский «Зриньски» и английский «Тоттенхем». На протяжении 13 сезонов он представлял мадридский «Реал» и стал самым титулованным игроком в истории клуба. Вместе с командой полузащитник завоевал 28 трофеев, в том числе стал четырехкратным чемпионом страны и шесть раз выиграл Лигу чемпионов.