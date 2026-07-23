Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградская область недосчиталась туристов из-за аномальной жары и сложной логистики — эксперт

Гостиничный бизнес рассчитывает спокойно пережить спад.

Источник: Клопс.ru

Аномальная жара, транспортные сложности и снижение потребительского спроса привели к сокращению турпотока в Калининградскую область. Об этом, ссылаясь на вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александра Курносова, пишет НСН в четверг, 23 июля.

О снижении спроса свидетельствуют данные регионального Туристского информационного центра. По словам главы ТИЦ Галины Офицеровой, в первом полугодии турпоток сократился на 11%, а загрузка отелей снизилась со 100% в пик прошлого сезона до 50−70%. Восстановления показателей эксперты ожидают к осени.

Курносов считает, что спад не станет критичным для гостиничного бизнеса: «Отели могут регулировать прибыль ценой. Плюс есть некоторая финансовая подушка, которая образовалась у отелей в предыдущие периоды. Поэтому я уверен, что этот период отели спокойно выдержат. Если говорим про 70%, это вообще очень хороший показатель в целом».

На спрос, кроме погоды, повлияли задержки рейсов, проблемы с бензином и усложнившаяся дорога в регион. Вице-президент АТОР связал спад и с общей экономической ситуацией, из-за которой россияне стали больше экономить. По его словам, восстановление турпотока будет зависеть не столько от бархатного сезона, сколько от изменения этих факторов.

В разгар жары на Северном вокзале толпы пассажиров штурмовали электрички к морю. «Клопс» понаблюдал за этим уже традиционным для Калининграда зрелищем.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше