Калининградская область недосчиталась туристов из-за аномальной жары и сложной логистики — эксперт

На спрос, кроме погоды, повлияли задержки рейсов, проблемы с бензином и усложнившаяся дорога в регион. Вице-президент АТОР связал спад и с общей экономической ситуацией, из-за которой россияне стали больше экономить. По его словам, восстановление турпотока будет зависеть не столько от бархатного сезона, сколько от изменения этих факторов.