Калининградская область недосчиталась туристов из-за аномальной жары и сложной логистики — эксперт

Аномальная жара, транспортные сложности и снижение потребительского спроса привели к сокращению турпотока в Калининградскую область. Об этом, ссылаясь на вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александра Курносова, пишет НСН в четверг, 23 июля.
О снижении спроса свидетельствуют данные регионального Туристского информационного центра. По словам главы ТИЦ Галины Офицеровой, в первом полугодии турпоток сократился на 11%, а загрузка отелей снизилась со 100% в пик прошлого сезона до 50−70%. Восстановления показателей эксперты ожидают к осени.
Курносов считает, что спад не станет критичным для гостиничного бизнеса: «Отели могут регулировать прибыль ценой. Плюс есть некоторая финансовая подушка, которая образовалась у отелей в предыдущие периоды. Поэтому я уверен, что этот период отели спокойно выдержат. Если говорим про 70%, это вообще очень хороший показатель в целом».
На спрос, кроме погоды, повлияли задержки рейсов, проблемы с бензином и усложнившаяся дорога в регион. Вице-президент АТОР связал спад и с общей экономической ситуацией, из-за которой россияне стали больше экономить. По его словам, восстановление турпотока будет зависеть не столько от бархатного сезона, сколько от изменения этих факторов.
В разгар жары на Северном вокзале толпы пассажиров штурмовали электрички к морю. «Клопс» понаблюдал за этим уже традиционным для Калининграда зрелищем.