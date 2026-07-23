Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Apple TV+ закрывает свой дебютный сериал «Утреннее шоу»

Компания Apple объявила, что пятый сезон сериала «Утреннее шоу» станет последним, передает Deadline. Это был дебютный проект стримингового сервиса Apple TV (сейчас Apple TV+), первые три серии первого сезона вышли в день запуска сервиса — 1 ноября 2019 года.

Компания Apple объявила, что пятый сезон сериала «Утреннее шоу» станет последним, передает Deadline. Это был дебютный проект стримингового сервиса Apple TV (сейчас Apple TV+), первые три серии первого сезона вышли в день запуска сервиса — 1 ноября 2019 года.

Шоу рассказывает про закулисье утренней новостной передачи крупного телеканала. Основой послужила книга журналиста и ведущего телеканала CNN Брайана Стелтера «Утреннее шоу: беспощадный мир телевидения», выпущенная в 2013 году. Главные роли в сериале с первого сезона исполняют Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун.

О разработке первого оригинального сериала Apple стало известно за два года до запуска стримингового сервиса. Компания заказала производство сразу двух сезонов в 2017 году. Последний на данный момент четвертый сезон вышел на Apple TV+ осенью 2025 года.

Шоу было номинировано на «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический сериал» в 2020 году. Уизерспун и Энистон также получили номинации как лучшие драматические актрисы. В том же году Энистон получила премию Гильдии киноактеров США. Также проект получил несколько премий «Эмми».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше