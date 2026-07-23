Apple TV+ закрывает свой дебютный сериал «Утреннее шоу»

Шоу было номинировано на «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический сериал» в 2020 году. Уизерспун и Энистон также получили номинации как лучшие драматические актрисы. В том же году Энистон получила премию Гильдии киноактеров США. Также проект получил несколько премий «Эмми».