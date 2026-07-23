Российская армия поразила в порту Южный объекты обеспечения ВСУ

Российские войска продолжили наносить удары по портам Украины, задействованным для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, в порту Южный они поразили объекты, которые используют для обеспечения украинской армии. Об этом в четверг, 23 июля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
— В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования в порту Южный поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ, — передает канал ведомства в мессенджере МАКС.
22 июля военный корреспондент Александр Коц заявил, что датская компания Maersk, которая занимается морскими перевозками, перестала обслуживать порт в Одессе из-за ударов ВС РФ по военным объектам в гавани. По словам журналиста, в таких ситуациях страховщики приостанавливают полисы военного риска, выставляя в качестве причин различные форс-мажорные обстоятельства.
В тот же день российские военнослужащие нанесли удары по четырем сухогрузам и балкеру, которые доставляли грузы для украинских войск.