Российская армия поразила в порту Южный объекты обеспечения ВСУ

Российские войска продолжили наносить удары по портам Украины, задействованным для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, в порту Южный они поразили объекты, которые используют для обеспечения украинской армии. Об этом в четверг, 23 июля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.