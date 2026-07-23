Волгоград вошёл в десятку популярных турнаправлений в России

Средняя продолжительность визита в Волгоград — две ночи, а стоимость проживания составляет около 4 284 рублей. Этот показатель ниже, чем в Геленджике, Казани, Нижнем Новгороде, Анапе, Москве и Санкт-Петербурге, но чуть выше, чем в Сочи и Краснодаре.