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Трамп: США близки к тому, чтобы нанести по Ирану мощнейший удар

Президент Дональд Трамп заявил о том, что США могут нанести масштабный удар по Ирану. Он отметил, что администрация близка к принятию окончательного решения по этому вопросу.

Президент Дональд Трамп заявил о том, что США могут нанести масштабный удар по Ирану. Он отметил, что администрация близка к принятию окончательного решения по этому вопросу.

— Я близок к принятию решения. Мы все к этому готовы, — передает слова главы государства портал Axios.

США в начале июля нанесли удары более чем по 80 объектам в Иране. Это стало ответом на иранские атаки на танкеры в Ормузском проливе. Целями стали системы ПВО, прибрежные радиолокационные станции, противокорабельные ракетные комплексы и более 60 малых катеров.

Центральный штаб Вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» пообещал решительный ответ на удары Соединенных Штатов по югу Исламской Республики. В штабе отметили, что Тегеран не позволит Вашингтону вмешиваться в дела вокруг Ормузского пролива.

Ранее стало известно, что иранские силы противовоздушной обороны сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над городом Эндимешк на юго-западе республики. Дрон был сбит продвинутой системой противовоздушной обороны военно-космических сил КСИР.

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