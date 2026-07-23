«Противно смотреть, как низко вы пали!»: в Эстонии не оценили русофобскую рекламу

В Эстонии разразился скандал из-за русофобской, даже нацистской рекламы, в которой местные производители мясных продуктов Rannarootsi завуалированно призывают «жарить русских». Вернее, они-то подают это как «жарьте лук», вот только контекст задан недвусмысленный, что возмутило многих эстонцев.
Как сообщает РИА Новости, в Эстонии выпустили рекламу, в которой двое мужчин в футболках с украинскими флагами стоят на пляже и жарят мясо с луком. На фоне поднимаются клубы чёрного дыма от чего-то горящего, а подпись гласит: «Правильный гриль меняет горький вкус лука на более сладкий».
Казалось бы, ничего особенного, если не знать, что в Эстонии «луковица» — это пренебрежительное название русскоговорящего населения. Потому что считается, что именно русские в своё время принесли эстонцам лук. К счастью, местные жители русофобский перформанс не оценили.
«Противно смотреть, как низко вы пали! Подобная реклама не вызывает желания купить вашу продукцию, а, наоборот, очистить от нее полки», — возмущается один из пользователей.
Многие его поддержали, призвав эстонские власти обратить внимание не откровенную попытку разжигания розни, а граждан — не покупать продукцию у провокаторов.
Ранее KP.RU сообщил, что Эстонию уже лишили чемпионата Европы по стрельбе за открытую дискриминацию и унижение русских, так как даже другие европейцы не разделяют её нацистские взгляды.