«Противно смотреть, как низко вы пали!»: в Эстонии не оценили русофобскую рекламу

Казалось бы, ничего особенного, если не знать, что в Эстонии «луковица» — это пренебрежительное название русскоговорящего населения. Потому что считается, что именно русские в своё время принесли эстонцам лук. К счастью, местные жители русофобский перформанс не оценили.