Последствия урагана в Нижнем Новгороде почти устранены

Настоящий потоп случился на улицах Нижнего Новгорода 22 июля. А ветер сломал не только деревья, но и снес крышу здания на Большой Печерской. Сейчас восстановлением улиц после стихии занимаются спецслужбы. Об этом сообщает мэрия Нижнего Новгорода.