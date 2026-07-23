В Воронеже на Совете ректоров обсудили подготовку кадров для новой экономики

Кроме того, прозвучали предварительные показатели, связанные с набором в вузы Воронежской области в 2026 году. Приемную кампанию ведет 26 высших учебных заведений, куда планируют зачислить почти 12,5 тысячи абитуриентов. На данный момент подано около 42 тысяч заявлений. Популярны инженерные и технические специальности, большой интерес ребята проявляют к математическим и естественным наукам, а также сельскохозяйственным профессиям.