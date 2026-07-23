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В Воронеже на Совете ректоров обсудили подготовку кадров для новой экономики

Укрепить взаимодействие между высшими учебными заведениями и органами власти договорились на заседании с участием ректоров ведущих воронежских вузов, губернатора Александра Гусева и главного федерального инспектора по региону Сергея Петряшова.

Источник: "Российская газета"

Укрепить взаимодействие между высшими учебными заведениями и органами власти договорились на заседании с участием ректоров ведущих воронежских вузов, губернатора Александра Гусева и главного федерального инспектора по региону Сергея Петряшова.

В центре обсуждения были приоритетные задачи, которые стоят перед образовательным сообществом: как учебные, так и общегосударственные. Глава региона отметил, что совместными усилиями вузы и власти могут эффективно решать возникающие вопросы, и призвал регулярно проводить встречи в таком формате.

Александр Гусев подчеркнул большое значение Совета ректоров в выработке решений, которые направлены на улучшение обучения студентов и их подготовку к выходу на рынок труда, где потребности в кадрах и ожидания постоянно меняются.

— Важно понимать настроения и проблемы молодежи, которая через несколько лет будет определять будущее страны. Нужно поддерживать и развивать их идеи, чтобы молодые люди приносили стране максимальную пользу, — сказал он.

Губернатор заверил присутствующих в том, что правительство Воронежской области готово подключаться к решению самых сложных проблем, стоящих перед вузовским сообществом, и нацелено добиваться положительного результата.

В рамках заседания были избраны новый председатель Совета (им стал ректор ВГУ Юрий Старилов) и его заместители (ректоры ВГЛТИ и ВГПУ — Михаил Драпалюк и Сергей Филоненко).

Кроме того, прозвучали предварительные показатели, связанные с набором в вузы Воронежской области в 2026 году. Приемную кампанию ведет 26 высших учебных заведений, куда планируют зачислить почти 12,5 тысячи абитуриентов. На данный момент подано около 42 тысяч заявлений. Популярны инженерные и технические специальности, большой интерес ребята проявляют к математическим и естественным наукам, а также сельскохозяйственным профессиям.

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