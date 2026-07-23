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Режим повышенной готовности продлили в Ростове, ожидаются дождь и гроза

Дожди с грозами ожидаются в Ростове с 23 по 26 июля.

Источник: Комсомольская правда

Коммунальные и экстренные службы Ростова-на-Дону перевели в режим повышенной готовности из-за возможного ухудшения погоды. Работу усилили с вечера 23 июля до полудня 27 июля, сообщил глава города Александр Скрябин.

Все силы и средства должны находиться в готовности. Также в донской столице организуют контроль за работами по очистке ливневок.

— Согласно уточненной информации от Ростовского гидрометцентра, с сегодняшнего дня до 26 июля ожидаются кратковременные дожди с грозой, временами сильные дожди. Погодные условия будут сопровождаться порывами ветра до 19 м/с, — написал в соцсетях Александр Скрябин.

Глава Ростова-на-Дону попросил жителей и гостей города быть осторожными в непогоду. В любых экстренных ситуациях нужно звонить по номеру «112».

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