«РИР Энерго» нашел подрядчика на обновление ТЭЦ в Белгороде за 6 млрд

По условиям тендера победитель должен поставить два газотурбинных блока мощностью 25 МВт каждый. В комплектацию входят газотурбинный двигатель, материальная часть и система автоматического управления. Первый блок должны доставить на площадку эксплуатирующей организации не позднее 1 марта 2028 года, второй — до 1 июля того же года. Также до 1 марта 2029 года требуется поставить на ТЭЦ резервный газотурбинный двигатель.