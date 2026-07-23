Пропавшего без вести мужчину нашли на кладбище: он оказался жив, но в гробу

В Турции разыскиваемого мужчину нашли живым в гробу на кладбище. Об этом сообщает издание Haber7, ссылаясь на данные местных властей.
Пропавшего 58-летнего мужчину обнаружили внутри пустого гроба, который стоял в подсобке для ритуальных принадлежностей. По информации СМИ, он ушел из дома и перестал выходить на связь, после чего родные забили тревогу.
Когда самостоятельные поиски не принесли результата, семья обратилась в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка нашли пропавшего на кладбище.
Прибывшие на место медики оказали ему первую помощь и доставили в больницу для профилактического осмотра. В местной администрации заверили, что жизни найденного мужчины ничто не угрожает.
Почему он оказался в гробу, пока остается загадкой для следователей. Правоохранительные органы продолжают выяснять все обстоятельства этого необычного случая.
Ранее 88-летняя женщина из Пльзеня ожила прямо во время собственных похорон. Пожилой супруг вызвал врачей, заявив, что жена перестала дышать. Приехавший медик констатировал смерть, однако уже в похоронном бюро, когда тело уложили в гроб, пенсионерка неожиданно открыла глаза, и сотрудники агентства срочно вызвали скорую помощь.