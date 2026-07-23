WP: Ученые объяснили, почему косатки таранят и «стирают в порошок» тела жертв

В декабре 2025 года стало известно, что в Антарктиде три косатки устроили охоту на пингвина на глазах у туристов. Киты на протяжении нескольких минут кружили вокруг птицы, пока она уворачивалась от них. В результате пингвин выдохся, и одна из косаток проглотила его.