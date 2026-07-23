ЕС ввел ограничения против 170 компаний и 48 лиц в рамках 21-го пакета санкций

Стоит отметить, что Россия давно адаптировалась к санкциям ЕС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что западные санкции не работают и Россия выработала к ним «иммунитет». Президент Владимир Путин также неоднократно отмечал, что внешнее давление не остановило развитие страны.