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ЕС ввел ограничения против 170 компаний и 48 лиц в рамках 21-го пакета санкций

ЕС включил в 21-й санкционный пакет НПЗ РФ и Белоруссии.

Источник: Комсомольская правда

Евросоюз (ЕС) в очередном 21-м пакете санкций в отношении России ввел ограничения против 170 организаций и 48 физлиц. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

«Сегодня Совет принял 21-й пакет ограничительных мер против России… Он включает в себя жесткие экономические санкции, затрагивающие сектора, оказывающие наибольшее влияние на российскую экономику…», — говорится в документе.

В релизе отметили, что сюда вошел также крупнейший за последние четыре года пакет индивидуальных санкций, в общей сложности 218, из которых 48 — физические лица и 170 — юридические лица.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС включил в 21-й санкционный пакет нефтеперерабатывающие заводы, расположенные на территории России и Белоруссии.

Стоит отметить, что Россия давно адаптировалась к санкциям ЕС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что западные санкции не работают и Россия выработала к ним «иммунитет». Президент Владимир Путин также неоднократно отмечал, что внешнее давление не остановило развитие страны.

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