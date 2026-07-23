МЧС рассказало, в каких округах России 24 июля погода может быть опасной

МЧС России заявило, что в Сибирском и Северо-Кавказском федеральных округах 24 июля возможны ЧС, связанные с опасными метеорологическими явлениями.
Как уточняется, в республиках Тыва и Хакасия, а также в Алтайском крае и Краснодарском крае возможны ливни, грозы и ветер до 25 метров в секунду.
Те же погодные явления ожидаются в Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской республиках и Ставропольском крае. В северо-кавказских субъектах также возможен подъем уровней воды в реках и сход селей малого объема в горах.
Жителям порекомендовали во время ливня по возможности отказаться от поездок по городу, а во время ветреной погоды обходить рекламные щиты, ветхие строения и не приближаться к деревьям.
Авторы пресс-релиза посоветовали во время грозы воздержаться от растапливания печи, поскольку высокотемпературные газы, выходящие из печной трубы, имеют низкое сопротивление. Также не рекомендуется укрываться вблизи высоких деревьев, соприкасаться с любыми металлическими предметами и приближаться к водостокам.
Читайте материал «Жителям Москвы пообещали “дождичек”».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.