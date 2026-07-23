Власти Ростовской области готовят запрет на продажу пива в жилых кварталах

Параллельно надзорные структуры выявили серьёзные нарушения при обороте алкоголя в таких точках. За тот же период из незаконного оборота было изъято в общей сложности 1 500 литров пива, не имеющего необходимой сопроводительной документации о легальном происхождении. Более половины этого объёма — порядка 800 литров — приходится именно на питейные точки в жилых домах.