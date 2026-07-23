Грозы и ливни обещают в Воронежской области 24 июля

По прогнозам синоптиков, с 18:00 23 июля до 18:00 24 июля в отдельных муниципалитетах возможны грозы и ливни. Кроме того, с 6:00 24 июля до 6:00 25 25 июля в регионе будет действовать четвертый класс пожарной опасности.