В Следкоме назвали две компании, «непорядочно поступившие» со своими сотрудниками

«Я знаю, что есть очень большая проблема с двумя предприятиями, которые очень непорядочно поступили по отношению к своим сотрудникам, — сообщил Канонеров. — Это предприятия “Новолекс” и “Геоизол”. Большое количество потерпевших у нас по этим делам. Одно из этих дел расследуется в Центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации, а другое расследуют в другом регионе. Мы выполняем большой объём следственных действий. И, насколько я знаю, по “Новолексу” возмещение ущерба, если не полностью уже произошло, то оно в процессе. Денежные средства уже найдены и люди получили зарплату».