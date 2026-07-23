Реклама со смыслом о «поджаривании русских» вызвала скандал в Эстонии

«Судя по реакции в социальных сетях, этот рекламный плакат вызвал у жителей Эстонии не улыбку, а раздражение и страх. Как среди русскоговорящих, так и эстонцев. В нынешних сложных геополитических условиях возникает вопрос: в чьих интересах такие провокации?», — написал председатель Таллиннского горсобрания Михаил Кылварт в Facebook* (соцсеть принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией в РФ).