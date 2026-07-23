Реклама со смыслом о «поджаривании русских» вызвала скандал в Эстонии

Рекламный ролик эстонского производителя продуктов питания, содержащий двусмысленный слоган, спровоцировал скандал. Об этом сообщает портал Delfi.
В видео двое мужчин в футболках с флагами Украины жарят мясо на берегу моря. Сопровождающий слоган переводится как «Правильный гриль делает горький лук сладким», однако в Эстонии слово sibul («лук») давно используется как пренебрежительное прозвище русскоязычных жителей, что придало рекламе оскорбительный подтекст.
Соцсети отреагировали шквалом критики — возмутились как русскоязычные, так и эстонцы. Пользователи призвали к бойкоту бренда.
«Судя по реакции в социальных сетях, этот рекламный плакат вызвал у жителей Эстонии не улыбку, а раздражение и страх. Как среди русскоговорящих, так и эстонцев. В нынешних сложных геополитических условиях возникает вопрос: в чьих интересах такие провокации?», — написал председатель Таллиннского горсобрания Михаил Кылварт в Facebook* (соцсеть принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией в РФ).
В компании Rannarootsi в ответ на критику заявили, что аудитория неверно истолковала замысел. Гендиректор Кармо Аксель признался, что до появления публикаций даже не знал об оскорбительном значении слова sibul. Несмотря на давление общественности, удалять скандальный контент предприятие не стало.
Ранее бывший глава министерства внешней торговли Эстонии Керт Кинго возмутилась тем, что украинских флагов в стране намного больше, чем в других государствах Европы.
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