Россиянам рассказали, как любимые вещи помогают в поездке

По словам психолога, смена обстановки создает дополнительную нагрузку на психику, поэтому современные туристы все чаще продумывают не только содержимое чемодана, но и атмосферу, которую можно воссоздать в поездке. Вместо случайного набора вещей они выбирают предметы, связанные с домашним уютом: маску для сна, любимую кружку, мягкий плед или удобные тапочки, отметила Мироненко. Такие мелочи, по ее мнению, помогают быстрее переключиться с дорожной суеты на полноценный отдых.