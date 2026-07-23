Россиянам рассказали, как любимые вещи помогают в поездке

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Любимые вещи, взятые в поездку, становятся якорями комфорта, помогают адаптироваться к новой обстановке и сохранить ощущение родного пространства, рассказала психолог бренда эмоциональных товаров modi Анастасия Мироненко.
«Во время поездок человеку приходится адаптироваться к новой обстановке и ритму жизни: меняются часовые пояса, распорядок дня, уровень шума и, конечно, привычный интерьер вокруг… В такой ситуации любимые вещи становятся своеобразными “якорями” комфорта, которые помогают быстрее освоиться, почувствовать стабильность и сохранить ощущение родного пространства», — сказала Мироненко «Газете.Ru».
По словам психолога, смена обстановки создает дополнительную нагрузку на психику, поэтому современные туристы все чаще продумывают не только содержимое чемодана, но и атмосферу, которую можно воссоздать в поездке. Вместо случайного набора вещей они выбирают предметы, связанные с домашним уютом: маску для сна, любимую кружку, мягкий плед или удобные тапочки, отметила Мироненко. Такие мелочи, по ее мнению, помогают быстрее переключиться с дорожной суеты на полноценный отдых.
Специалист также отметила, что в незнакомом месте важны привычные ритуалы.
«Зажечь любимую свечу или ночник перед сном, поставить диффузор со знакомым ароматом, обнять любимую мягкую игрушку — такие простые действия возвращают ощущение стабильности и заботы о себе даже вдали от дома. Уют родного уголка складывается не из крупных предметов, а из важных деталей, с которыми дом там, где вы», — заключила Мироненко.