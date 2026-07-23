Главные новости за 23 июля: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Ночью 23 июля Воронежская область подверглась атаке БПЛА со стороны Украины. В пригороде Воронежа в частном доме погиб трехлетний мальчик, ранения получили его родители. В том же муниципалитете пострадал 19-летний парень. В результате атаки серьезнее всего повреждены склад одного из маркетплейсов, а также «фасад другого аналогичного сооружения».