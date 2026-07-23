Почти пять тысяч жителей Бора остались без света из-за непогоды

Несмотря на продуктивную работу и старания специалистов, закончить работу по устранению последствий урагана в тот же день, не удалось. В большинстве населенных пунктов энергоснабжение уже восстановлено. Но в некоторых деревнях работы еще продолжаются. Полностью восстановить систему обещают сегодня, 23 июля.