В Егорьевске в пятиэтажном доме взорвался газ, погиб человек

Погибшим оказался собственник квартиры, уточнили в Следственном комитете. Как рассказали в областной прокуратуре, ~трех человек госпитализировали с отравлением угарным газом и ожогами~, еще троим жильцам дома помощь оказана на месте. По информации ТАСС, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Позже стало известно о госпитализации еще одного человека — пожарного.