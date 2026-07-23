Русский язык идёт в Бразилию: Кравцов объяснил, зачем это нужно обеим странам

Напомним, ранее стало известно, что Бразилия приняла решение о включении русского языка в программу ряда национальных школ в качестве иностранного. С российской стороны в переговорах участвовал директор Департамента интеграции национальной системы образования и международного сотрудничества Усман Рассуханов, сделавший акцент на укреплении двусторонних связей. Итогом консультаций стало согласование продвижения русского языка и его интеграция в программы профильного бразильского ведомства.