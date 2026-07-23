«Воздухан» и «Черемша» стали самыми популярными мемами в рунете

В 2025 году в рейтинге лидировали бессмысленные и даже абсурдные мемы — тогда эксперты «Ъ» указывали на многослойность этой культуры и прогнозировали, что она примет еще более сюрреалистичные черты из-за развития ИИ. Параллельно с этим аналитики отметили, что популярность таких шуток объясняется высокой социальной тревожностью в обществе — в поиске психологической защиты пользователи инстинктивно пытаются высмеять сложную и непонятную реальность. Сейчас же исследователи отмечают явный тренд на ироничное восприятие Советского Союза и главных атрибутов той эпохи — советская эстетика стала основой для шуток, а знакомые образы — дикторский голос, хрущевки и псевдонаучные объекты — используются в ИИ для создания мемов.