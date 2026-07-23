Госдума приняла закон об устройстве в лесах пешеходных дорожек и роллерных трасс

В ходе обсуждения законопроекта в первом чтении один из его авторов, сенатор Игорь Тресков, говорил о существовании «запроса» граждан на создание дорожек. По его данным, только в Московской области в 2025 году в парках зарегистрировано более 93 млн посещений. «Наша страна богата лесами, но законодательство не предполагает возможности создания в лесу и на лесных участках пешеходных и велодорожек, а также иных дорожек для комфортного отдыха», — пояснял господин Тресков.