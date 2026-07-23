В Киеве сотрудники военкомата похитили священнослужителя Свято-Троицкого Китаевского монастыря, который относится к канонической Украинской православной церкви. Инцидент произошел 20 июля, когда протоиерея Игоря насильно увезли от стен обители в Житомирскую область. Об этом сообщает украинский телеканал «Первый казацкий».
По данным источника, священника задержали незаконно, без каких-либо официальных повесток или судебных решений. Похитители сначала обещали отпустить его, однако позднее нарушили свое слово и не вернули клирика домой.
В настоящий момент отец Игорь находится в распределительном центре, где сотрудники ТЦК принуждают его подписать документы и взять в руки оружие. Монастырь отмечает, что это уже второй подобный случай за месяц в отношении их насельников.
Ранее похожая ситуация произошла в Хмельницком на западе Незалежной, где военкомат мобилизовал протоиерея Василия Лисового из той же церковной структуры. Тогда факт принудительной отправки клирика подтвердили в местной епархии УПЦ.