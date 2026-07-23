Куда пойти в Волгограде 25 и 26 июля: гид по самым ярким событиям

Синоптики обещают в Волгограде солнечные выходные, а значит, самое время провести их на свежем воздухе. ИА «Высота 102» составило подборку лучших событий субботы и воскресенья — от винных дегустаций до пенных битв и рок-концертов. Выбирайте, что по душе, и не забудьте воду и хорошее настроение!