Куда пойти в Волгограде 25 и 26 июля: гид по самым ярким событиям

Синоптики обещают в Волгограде солнечные выходные, а значит, самое время провести их на свежем воздухе. ИА «Высота 102» составило подборку лучших событий субботы и воскресенья — от винных дегустаций до пенных битв и рок-концертов. Выбирайте, что по душе, и не забудьте воду и хорошее настроение!
Суббота, 25 июля.
Пленэр с художником.
Начните утро с творчества. Мария Мелихова проведет занятие по живописи на открытом воздухе во внутреннем дворике на улице Коммунистической. Вдохновение — работы Ильи Машкова. Участие бесплатное, материалы — с собой.
11:00 | ул. Коммунистическая, 5.
Кундалини-йога в Комсомольском саду.
Снять напряжение после рабочей недели и настроиться на выходные поможет Татьяна Ястребова. Вход свободный, нужен только коврик.
09:00 | Комсомольский сад (ул. Ленина, 25Б).
Главный винный фестиваль Юга России — «Волго-Дон Вин Фест».
Во второй день фестиваля на «Волгоград Арене» соберутся более 70 виноделов со всей страны. Можно продегустировать и купить вино, сыры и деликатесы.
ИА «Высота 102» — информационный партнер фестиваля, а это значит, что от нас будет много фото.
14:00 — 18:30 | Волгоград Арена (VIP-фойе).
Пенная вечеринка для детей в ЦПКиО.
Пока родители на финном фесте, дети с бабушками и дедушкам поблизости могут повеселиться на пенном шоу у аттракциона «Шары».
13:00 — 17:00 | ЦПКиО, детская зона.
Творческий концерт цирковых коллективов.
На главной сцене Центрального парка выступят участники центра «Лаукараз» — яркие номера со всей страны.
18:00 — 20:00 | ЦПКиО, главная сцена.
Рок-фестиваль «Летний гром».
Для любителей живой музыки — концерт волгоградских групп «Ля диез» и «Эксперимент» на малой сцене парка.
19:00 — 21:55 | ЦПКиО, малая сцена.
Премьера в планетарии: «Ханс Циммер — композитор, который пишет код».
Лекторий о творчестве автора саундтреков к «Интерстеллару», «Началу» и «Гладиатору». Ведущая — Наталья Еремина. В программе — видео, музыка и разбор культовых треков.
18:00 | Волгоградский планетарий.
Открытие парка «Южный» в Красноармейском районе.
Праздничное шоу с музыкой, дефиле, детской анимацией и розыгрышами призов. Новая точка притяжения для жителей района.
15:00 | бульвар Энгельса, парк «Южный».
Воскресенье, 26 июля.
Открытая тренировка по йоге в ЦПКиО.
Занятие для новичков и практикующих: простые объяснения, работа с осанкой и дыханием.
18:00 — 19:30 | поляна в ЦПКиО.
День Нептуна в Комсомольском саду.
Два события в одном месте: водная битва, пенное шоу и концерт с выбором лучшей Русалочки.
17:00 — 19:00 | Комсомольский сад.
Афишу собирала Дарья Ломовцева.
Фото: ИА «Высота 102», ЦПКиО.