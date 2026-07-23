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Куда пойти в Волгограде 25 и 26 июля: гид по самым ярким событиям

Синоптики обещают в Волгограде солнечные выходные, а значит, самое время провести их на свежем.

Синоптики обещают в Волгограде солнечные выходные, а значит, самое время провести их на свежем воздухе. ИА «Высота 102» составило подборку лучших событий субботы и воскресенья — от винных дегустаций до пенных битв и рок-концертов. Выбирайте, что по душе, и не забудьте воду и хорошее настроение!

Суббота, 25 июля.

Пленэр с художником.

Начните утро с творчества. Мария Мелихова проведет занятие по живописи на открытом воздухе во внутреннем дворике на улице Коммунистической. Вдохновение — работы Ильи Машкова. Участие бесплатное, материалы — с собой.

11:00 | ул. Коммунистическая, 5.

Кундалини-йога в Комсомольском саду.

Снять напряжение после рабочей недели и настроиться на выходные поможет Татьяна Ястребова. Вход свободный, нужен только коврик.

09:00 | Комсомольский сад (ул. Ленина, 25Б).

Главный винный фестиваль Юга России — «Волго-Дон Вин Фест».

Во второй день фестиваля на «Волгоград Арене» соберутся более 70 виноделов со всей страны. Можно продегустировать и купить вино, сыры и деликатесы.

ИА «Высота 102» — информационный партнер фестиваля, а это значит, что от нас будет много фото.

14:00 — 18:30 | Волгоград Арена (VIP-фойе).

Пенная вечеринка для детей в ЦПКиО.

Пока родители на финном фесте, дети с бабушками и дедушкам поблизости могут повеселиться на пенном шоу у аттракциона «Шары».

13:00 — 17:00 | ЦПКиО, детская зона.

Творческий концерт цирковых коллективов.

На главной сцене Центрального парка выступят участники центра «Лаукараз» — яркие номера со всей страны.

18:00 — 20:00 | ЦПКиО, главная сцена.

Рок-фестиваль «Летний гром».

Для любителей живой музыки — концерт волгоградских групп «Ля диез» и «Эксперимент» на малой сцене парка.

19:00 — 21:55 | ЦПКиО, малая сцена.

Премьера в планетарии: «Ханс Циммер — композитор, который пишет код».

Лекторий о творчестве автора саундтреков к «Интерстеллару», «Началу» и «Гладиатору». Ведущая — Наталья Еремина. В программе — видео, музыка и разбор культовых треков.

18:00 | Волгоградский планетарий.

Открытие парка «Южный» в Красноармейском районе.

Праздничное шоу с музыкой, дефиле, детской анимацией и розыгрышами призов. Новая точка притяжения для жителей района.

15:00 | бульвар Энгельса, парк «Южный».

Воскресенье, 26 июля.

Открытая тренировка по йоге в ЦПКиО.

Занятие для новичков и практикующих: простые объяснения, работа с осанкой и дыханием.

18:00 — 19:30 | поляна в ЦПКиО.

День Нептуна в Комсомольском саду.

Два события в одном месте: водная битва, пенное шоу и концерт с выбором лучшей Русалочки.

17:00 — 19:00 | Комсомольский сад.

Афишу собирала Дарья Ломовцева.

Фото: ИА «Высота 102», ЦПКиО.

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